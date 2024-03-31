Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi seçim sonuçları

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Türkiye, kararını verdi..
Saat17.00'de biten oy verme sürecinin hemen ardından sayım başladı.
İlk gelen verilere göre, haritada bazı ilçelerde görünen değişim dikkat çekti.
Bunlardan biri de 6 Şubat depreminin merkezi Kahramanmaraş oldu.
Depremde en çok yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan ilk sonuçlara CHP önde ilerliyor..
Elbistan'ın yanı sıra Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde de CHP yarışa önde başladı.
İşte Kahramanmaraş sandıklarından ilk sonuçlar
Açılan sandık oranı: Yüzde 24,09
-Elbistan
CHP: Yüzde 42,69
AK Parti: Yüzde 29,91
-Pazarcık
CHP: Yüzde 47,82
AK Parti: Yüzde 36,81
-Nurhak
CHP: Yüzde 66,11
MHP: Yüzde 17,18
-Ekinözü
CHP: 68,85
MHP: 15,97
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