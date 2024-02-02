6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkilerken şehrin merkezinde yıkıcı hasara neden oldu.
Kahramanmaraş'ın en eski yerleşim yeri olan Kuyucak’ın büyük bölümü, 6 Şubat'taki depremden büyük yara aldı.
Halk arasında "Maraş’ın hafızası" olarak nitelendirilen bölgenin büyük bir bölümü, depremde yıkılan binaların enkazı çıkartıldıktan sonra adeta boş bir araziye döndü.
Türklerin ve Ermenilerin eski yaşam yeri
Kümbet, Turan, Divanlı ve İsa Divanlı Mahalleleri'nin kesişim noktaları arasında yer alan, Türklerin ve Ermenilerin eski yaşam yeri olan Kuyucak bölgesi, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde büyük bir hasar aldı.
Eski Maraş evleri yıkıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri arasında yer alan depremler sonrası Kuyucak bölgesinde bulunan eski Maraş evlerini yıktı.
Enkaz kalktı, arazi boş kaldı
Deprem sonrası bölgede gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışmaları sonrası bölge adeta boş bir arsaya dönüştü.
"Yaşamayan bilmezmiş"
Doğumundan bu yana Kuyucak’ta oturduğunu ifade eden Fatih Akkoç, şöyle konuştu:
Doğma büyüme buradayım, depremde burası yıkıldı. Ön taraf bizim evdi, hepsi yıkıldı bu hale geldi. Çok acı, eski halimize döner miyiz ama olanları unutamayız burada. Yaşamayan bilmezmiş, yaşadıkça biz de gördük bunu. Allah bir daha göstermesin.
"5 bin kişiden 2 bin kişi kaldı"
Bir diğer vatandaş Halil Alak ise “Tahminen 5 bin kişiden 2 bin kişi kaldı. Mahalle ortamı kalmadı zaten, tırnağın varsa başını kaşı durumuna düştü herkes. Hali ile üzüyor tabii, Allah kimsenin başına vermesin bu durumu, yazgımızda bu varmış.” diye konuştu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış