Kahramanmaraşlı cam kemik hastası genç kız ilk kez yürüdü Cam kemik hastalığı ile mücadele veren 19 yaşındaki İkra, yürümeye başladı. En büyük hayalinin sağlık çalışanı olmak olduğunu söyleyen İkra, "pes etmeyin" çağrısında bulundu.

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İHA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde yaşayan cam kemik hastası 19 yaşındaki İkra İmalı, aldığı tedavi ve fizik tedavilerinin ardından bu sene yürümeye başladı.

Çok hassas olduğu için bugüne kadar yaşamının büyük bir bölümünü evinde geçirmek zorunda kalan genç kız, şimdi ise hayalinin sağlık sektöründe çalışmak olduğunu ifade etti.

"Ben başardım onlar da başarsın"

Kendini anlatan İkra İmalı, "Ben 19 yaşındayım ve cam kemik hastasıyım. Genelde evdeyim ve haftada iki gün fizik tedaviye gidiyorum. Bahçede yetiştirdiğim çiçeklerim var. Onlarla ilgileniyorum. Ben 19 yıl sonra yeni yeni yürümeye başladım. Lise mezunuyum. KPSS'den 60 puan aldım. Memur olmak istiyorum. Benim gibi olanların sesi olmak istiyorum. Ben başardım, onlar da başarsın istiyorum. Bir nevi örnek olmak istiyorum." dedi.

"Pes etmedim onlar da etmesin"

"Benim gibi rahatsızlığı olan arkadaşlarım asla pes etmesinler." diyen İkra, şöyle konuştu: