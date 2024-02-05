Kahramanmaraşlı depremzede Murat Kurum'a minnettar: Gittiğinde çok üzülmüştüm 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen vatandaş, acının yıl dönümünde İstanbul adayı Murat Kurum için "Bakanlık’tan gitti diye üzülmüştüm. Şimdi İstanbul’u verdiler ona çok da sevinçliyim" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, afetten etkilenen 11 ilde büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Öyle ki ekipler, bir yıl geçmesine rağmen bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin yıl dönümünde yaşadıkları süreci anlatan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere acılarını hafifleten herkese minnet duyuyor.

"Allah razı olsun devletimizden"

Kahramanmaraşlı depremzede, şu ifadeleri kullandı:

6-7 depreminde sabah geldiler ayaklarında çizme. Çamurun içinde halkla beraber çalıştılar. Çalışmadı desek yalan söyleriz.



Bu da devletin yiğitliğinden oldu. Devletimiz güçlü olmasa bu binalar 1 senede yapılmazdı. Allah razı olsun devletimizden.

"Şimdi İstanbul’u verdiler Murat Kurum'a çok sevinçliyim"

Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da afetzedelerin dilinden düşmüyor.

Bir başka vatandaş da Kurum için şöyle konuştu:

Allah Tayyip Erdoğan’ın yokluğunu vermesin. Bu depremi başka bir zamanlama içerisinde yaşasaydık Gölcük depremini gördük… Deprem günü sabah erkenden devlet yanımızda oldu bizim. Ben şahsen Bakanlık’tan gitti diye üzülmüştüm. Şimdi İstanbul’u verdiler ona çok da sevinçliyim. Millet için, vatanımız için sevinçliyim.

Büyük bir mücadele verdi

Bilindiği üzere Murat Kurum, genel seçimlerde AK Parti İstanbul Milletvekili oldu.

Şimdilerde ise yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum, bakanlık döneminde depremin olduğu ilk andan itibaren çalışmaları koordine etmek adına sahada büyük bir mücadele verdi.

Depremzedelerle sık sık bir araya gelerek gönüllerde adeta taht kurdu.