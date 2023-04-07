Kahramanmaraşlı depremzedeler memleketlerine geri dönüyor Asrın felaketinde memleketlerini bırakıp başka şehirlere gitmek zorunda kalan vatandaşlar, geri dönmek için otobüslerde yoğunluk oluşturdu.

İHA

Kahramanmaraş, ülke tarihine geçen iki büyük depremi yaşadı.

6 Şubat 203 tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde 50 binden fazla can aldı.

Depremlerin merkezinde yaşayan binlerce vatandaş, memleketlerini geçici veya kalıcı süreyle terk ederek farklı şehirlere gitti.

İstanbul başta olmak üzere Mersin, İzmir, Ankara, Kırıkkale, Tokat, Sivas gibi farklı şehirlere giden vatandaşların bir kısmı tekrar dönüşe geçti.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise yoğunluk yaşandığı görüldü.

Bayramdan sonra dönüşler artacak

Otobüs şoförü İlyas Kavuncu, depremzede vatandaşların yeni yeni dönemeye başladıklarını ifade ederek, bayramdan sonra da yolcu sayısının artacağını söyledi.

"Kardeşimin yanına gittim"

Depremin ardından Tokat'ta üniversite okuyan kardeşinin yanına gittiğini belirten Ahmet Arslan ise şunları söyledi:

Birkaç ay buralardan uzaklaşmak için Tokat'taki kardeşimin yanına gittim. Kardeşim orada okuyordu, onun tuttuğu evde misafir kaldık. Depremden bir gün sonra apar topar gittik.

"Allah bir daha yaşatmasın"

Depremde evinin yıkıldığını anlatan İsmail Karagöl de şu ifadeleri kullandı: