Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yapımı planlanan 82 esnaf çarşısından 68’i tamamlandığını duyurdu. Soylu, "Esnaf çarşıları tamamlandığında 3 bin 528 dükkan vatandaşımıza hizmet verecek” dedi.

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Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta depremin yaraları sarılıyor…

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle enkaza dönen kent, yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılıyor.

“Esnafımızın yüzü gülüyor”

Büyük yıkımın yaşandığı ilk günden bu yana deprem bölgesinde olan, döndükten sonra da elini çekmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Esnafımızın yüzü gülüyor” diyerek, normalleşme çabalarının karşılık bulduğunu müjdeledi.

3 bin 528 dükkan hizmet verecek

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde yapımı planlanan 82 esnaf çarşısından 68’i tamamlandığını belirten Bakan Soylu, “Esnaf çarşılarında halihazırda 2 bin 724 dükkan, esnafımıza teslim edildi. Esnaf çarşıları tamamlandığında 3 bin 528 dükkan vatandaşımıza hizmet verecek.” dedi.