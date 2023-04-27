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Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta depremin yaraları sarılıyor…

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle enkaza dönen kent, yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılıyor.

“Esnafımızın yüzü gülüyor”

Büyük yıkımın yaşandığı ilk günden bu yana bölgesinde olan, döndükten sonra da elini çekmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Esnafımızın yüzü gülüyor” diyerek, normalleşme çabalarının karşılık bulduğunu müjdeledi.

3 bin 528 dükkan hizmet verecek

merkez ve ilçelerinde yapımı planlanan 82 çarşısından 68’i tamamlandığını belirten Bakan Soylu, çarşılarında halihazırda 2 bin 724 dükkan, esnafımıza teslim edildi. Esnaf çarşıları tamamlandığında 3 bin 528 dükkan vatandaşımıza hizmet verecek.” dedi.

Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor
Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor
Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor
Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor
Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor
Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor
Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor
Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor
Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor
Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor
Kahramanmaraşlı esnaflara dükkanları teslim ediliyor