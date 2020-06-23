Kahramanmaraşlı paça ustası mesleğini sanata dönüştürdü

Kahramanmaraşlı paça ustası Remzi Ulaş, büyük ve küçükbaş hayvanlardan paça yaptığı kelleleri sanat eserine dönüştürüp sergiliyor.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde paçacılık yapan Remzi Ulaş, iş yerinde çorbasını yaptığı kelle ve kellenin kemiklerini askılık avize, abajur ve plakete dönüştürüyor.

KELLE SERGİSİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR

Ulaş'ın 150 adet küçük ve büyükbaş hayvanın kellelerinden oluşan sergisi görenleri şaşırtıyor.

Paça ustası, kelleleri dezenfekte ettikten sonra önce vernikliyor, daha sonra boyayıp bir yıl beklemeye alıyor.

Güneş ve yağmur altında bekleyen kelleler, ardından zımparalandıktan sonra çeşitli aksesuarlar ile sanat eserine dönüşüyor.

"YAPTIKLARIMI BİR SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Remzi Ulaş, "Ben yaptığım eserleri bir sanat eseri olarak görüyorum. Kahramanmaraş bir gastronomi kenti olmalı. Çünkü burası bir gastronomi, dondurma, tarhana ve kelle paça şehridir. Bu güzelliklerimizi anlatmamız lazım. Yaptığım atölyedeki kelleler eti yenilebilir hayvanlardan oluşan 40 farklı ırk var. Burada toplam 150 kellemiz var. Her kellemizin yapımı 1 gün sürüyor ve severek yapıyorum" dedi.

Atölyeyi ziyaret eden çocuklar ise sergilenen kelleleri inceleyip bilgi aldı.