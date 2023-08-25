Kahramanmaraş'ta 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin enkazı tamamen kaldırıldı 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde depremin merkezinde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nden geriye boş bir alan kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açmış binlerce cana mezar olmuştu.

Aradan geçen 6,5 aya rağmen bölgede afetin izlerini ortadan kaldırılıyor.

Bir yandan yerle bir olan kentler ayaklandırılıyor, bir yandan da yeni konutlar inşa ediliyor.

Bu süreçte yıkılan binlerce binanın da enkazı kaldırılıyor.

Ebrar Sitesi yerle bir oldu

Çalışmalardan biri de depremin merkezinde yürütülüyor. Ebrar Sitesi, afetin simgeleri arasında yer almıştı.

Onikişubat ilçesinde 1999 yılında yapılan site, 22 bloktan inşa edildi.

Enkaz tamamen kaldırıldı

Yaklaşık bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği sitenin bahçesinde 2 adet orta hasarlı bina haricinde hiçbir bina kalmadı.

Bölgede enkaz çalışması kısmen sona ererken ekiplerin temellerdeki moloz ve demirleri kaldırdığı görüldü.

"Hiçbir şekilde enkaz kalmayacak şekilde çalışıyoruz"

Bölgede enkaz kaldırma işlemlerini yürüten operatör Murat Atak, “Enkaz kaldırma işlemlerinde sona gelindi şu anda temel sökümü yapıyoruz. Hiçbir şekilde enkaz kalmayacak şekilde çalışıyoruz. Biz Mersin’den geldik ve Ordu ekibi ile beraber çalışıyoruz.” dedi.

"Fahiş fiyatlara inat ürün getirip satış yapıyoruz"

Bölgede inşaat malzemeleri sattığını ifade eden Sedat Eryılmaz ise “Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Normalde iş yerimiz Şırnak Silopi’de idi ve buralı olduğumuz ve fahiş fiyatlara inat ürün getirip Ebrar Sitesi bölgesinde satış yapıyoruz.” dedi.

Diğer yandan Ebrar Sitesinin bulunduğu alan ise drone kamerası ile görüntülendi.