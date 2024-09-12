Kahramanmaraş'ta 24 bin 812 deprem konutunun sahibi belli oldu Depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 24 bin 812 konutun daha kura ile hak sahipleri belli olurken, bu kura ile bugüne kadar teslim edilen konut sayısı 101 bin 254’e ulaştı.

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Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin hemen ardından yapımına başlanılan ve bu zamana kadar teslim edilen 76 bin 442 afet konutunun ardından, bugün de Kahramanmaraş'ta 24 bin 812 konutun daha hak sahipleri kura ile belirlendi.

Noter huzurunda canlı olarak yayınlanan ‘Deprem Konutları Kura Töreni’ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı.

YIL SONUNA KADAR TÜM İHALELER TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, konuşmasında, bugüne kadar 311 bin bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bulut, “Hedefimiz 450 bin rakamına ulaşmak. Kalan konutların büyük bir kısmının projeleri tamamlandı. İhale süreçleri başladı. Yıl sonu itibarıyla burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz 2025 sonu itibarıyla da tüm depremzede vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek” diye konuştu.

3 AY SONRA 200 BİN KONUT TESLİMİ

Yıl sonuna kadar 99 bin konutun kurasını aylık periyotlarla çekileceğini duyuran Bulut, “Şimdiye kadar teslim edilen konut sayısı 101 bin ama teslim aşamasına gelen ve hızla yükselen konut sayıları da oldukça fazla. Dolayısıyla vatandaşımız müsterih olsun. Bundan sonraki süreçte teslim edilecek konut sayısı daha da artacak. Dolayısıyla yıl sonu itibarıyla hedef gösterdiğimiz 200 bin konut rakamına da ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.