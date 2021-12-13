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    Kahramanmaraş’ta 3 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş’ta sahte alkol içen 7 kişiden 3’ü hayatını kaybetti, 4’ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 16:02
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    Kahramanmaraş’ta 3 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla yaklaşırken sahte alkol üretimi ve bu nedenle yaşanan can kayıpları artmaya başladı.

    Kahramanmaraş il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Diğer 4 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

    3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olayı ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş’ta 3 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti #1

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