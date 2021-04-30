Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı kapsamında ‘Sosyal Destek Kartı’ projesini hayata geçirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan ayı kapsamında başlatılan ‘Sosyal Destek Kartı’ projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE..

Başkan Güngör, “Tüm dünyayı derinden etkileyen bir pandemi süreci var. Ama hamdolsun geçirdiğimiz 2 yıllık süre içerisinde hem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz hem de belediyelerimiz yoğun bir çaba sarf etti. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardımlarımızı artırdık ve yardımlarımızın şeklini bu sene farklılaştırdık.





30 BİN AİLENİN YÜZÜ GÜLDÜ

Geçtiğimiz yıllarda gıda kolilerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorduk. Bu sene bankayla yapmış olduğumuz görüşme sonucunda kart uygulamasına geçtik. Bu kartlarımıza 250 TL yükleme yaparak muhtarlarımız aracılığıyla 30 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız pos cihazı olan bakkal ve market gibi tüm işletmelerden alışveriş yapabiliyor.





7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Bu projemizle hemşehrilerimize sadece Ramazan ayı içerisinde 7,5 milyon TL’lik destek sağlamış olacağız. 18 günlük kapanma sürecinde de 7 gün 24 saat hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta 30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı VİDEO

ÜCRETSİZ EKMEK VE ESNAFA DESTEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yapılan sosyal destek çalışmalarına ilave olarak 18 günlük tam kapanma süresince; ihtiyaç sahibi vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Büfeleri’nden ücretsiz ekmek verileceğini ve tam kapanma sürecinde esnafa destek olma amacıyla da haziran vadeli 20 Milyon TL’lik borcun tamamının ödeneceğini açıkladı.