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    Kahramanmaraş'ta 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

    Kahramanmaraş polisi tarafından bir tırda yapılan aramada iplik balyaları arasına saklanmış 30 bin paket kaçak sigara yakalandı.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 18:24
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    Kahramanmaraş'ta 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

    Ekipler, Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda seyir halindeki 27 plakalı tıra Aksu Köprüsü girişinde operasyon düzenledi.

    Kahramanmaraş'ta iplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı- İZLE

    30 BİN PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU

    Kilit bir uygulama ile durdurulan tırda 2 şüpheli yakalandı. Detaylı arama yapan polis ekipleri, iplik balyaları arasına gizlenmiş büyük koliler halinde değişik markalarda toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

    Kaçak sigaralara el konulurken, 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Kahramanmaraş ta 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi #1

    Kahramanmaraş ta 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi #2

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