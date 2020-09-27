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Kahramanmaraş'ta 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş polisi tarafından bir tırda yapılan aramada iplik balyaları arasına saklanmış 30 bin paket kaçak sigara yakalandı.