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- Kahramanmaraş'ta 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş polisi tarafından bir tırda yapılan aramada iplik balyaları arasına saklanmış 30 bin paket kaçak sigara yakalandı.
- İHA
- 27.09.2020 - 18:24
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Ekipler, Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda seyir halindeki 27 plakalı tıra Aksu Köprüsü girişinde operasyon düzenledi.
Kahramanmaraş'ta iplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı- İZLE
30 BİN PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU
Kilit bir uygulama ile durdurulan tırda 2 şüpheli yakalandı. Detaylı arama yapan polis ekipleri, iplik balyaları arasına gizlenmiş büyük koliler halinde değişik markalarda toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçak sigaralara el konulurken, 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.