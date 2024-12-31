Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ta saat 13.46 sıralarında meydana gelen deprem paniğe yol açtı...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama AFAD'dan geldi.

ELBİSTAN'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5.89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD PAYLAŞTI

Son dakika gelişmesinde, AFAD tarafından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)

Tarih:2024-12-31

Saat:13:46:28 TSİ

Enlem:38.06389 N

Boylam:37.51194 E

Derinlik:5.89 km

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