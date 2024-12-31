Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta saat 13.46 sıralarında meydana gelen deprem paniğe yol açtı...
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama AFAD'dan geldi.
ELBİSTAN'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5.89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD PAYLAŞTI
Son dakika gelişmesinde, AFAD tarafından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-12-31
Saat:13:46:28 TSİ
Enlem:38.06389 N
Boylam:37.51194 E
Derinlik:5.89 km
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