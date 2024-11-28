Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti...

Bu kez deprem, Kahramanmaraş'ta kendisini gösterdi.

Vatandaşlar güne deprem sarsıntısı ve korkusuyla başladı.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 10.12'de, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YERİN 7.1 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Depremin yerin 7.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ