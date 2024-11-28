DHA
Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti...
Bu kez deprem, Kahramanmaraş'ta kendisini gösterdi.
Vatandaşlar güne deprem sarsıntısı ve korkusuyla başladı.
4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 10.12'de, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YERİN 7.1 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
Depremin yerin 7.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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