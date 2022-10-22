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    Kahramanmaraş'ta 4.5 şiddetinde deprem

    Pazarcık ilçesinde saat 15.10 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
    • 22.10.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 15:48
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    Kahramanmaraş'ta 4.5 şiddetinde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

    4.5 şiddetindeki depremin derinliği ise 7.47 olarak açıklandı.

    Ölen ya da yaralanan olmadı

    Deprem Saat 15.10 sıralarında meydana geldi.

    Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken ölen ya da yaralanan olmadı.

    Kahramanmaraş ta 4.5 şiddetinde deprem #1


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