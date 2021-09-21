Türkoğlu ilçesinde bir süre önce başlatılan arkeolojik kazılar sonucunda 600 yıl önceye ait olan bir çocuk iskeleti bulundu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tarihi eser ortaya çıktı.

Kelibişler Mahallesi yakınlarında bulunan Domuztepe Höyüğü'nde bir süre önce başlatılan arkeolojik kazılar, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında devam ediyor.

Hemen her gün yeni buluşların gerçekleştirildiği Domuztepe Höyüğü’nde; bu kez yaklaşık 600 yıl önce yaşadığı değerlendirilen bir çocuk iskeleti tespit edildi.

3-4 YAŞLARINDA ÇOCUK MEZARI BULUNDU

Kazı başkanı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin, Neolitik Çağ’a ait yerleşim yeri içerisinde Orta Çağ Dönemi'ne ait 3-4 yaşlarında bir çocuk mezarı bulduklarını söyledi.

Çocuk iskeletinin, günümüzden 500-600 yıl önce Orta Çağ'da gömülmüş olabileceğini dile getiren Tekin, iskeletin gömülüş yönünü de göz önünde bulundurarak İslami bir yönünün olamayacağını da sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş'ta 600 yıl öncesine ait olan çocuk iskeleti tespit edildi VİDEO



