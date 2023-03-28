Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elbistan’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremden araçların ve insanların saniyelerle kurtuldukları anlar görüntülere yansıdı.

İHA

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, binlerce canın yitip gitmesine neden oldu.

Artçıların hala sürdüğü bölgede yerle bir olan binlerce binanın enkazları kaldırılıyor.

11 ilde büyük yıkıma yol açan asrın felaketinin üzerinden haftalar geçse de acılar hala çok taze…

Yeni görüntüler

Türkiye'yi yasa boğan depremlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İkinci depremin merkez üssü Elbistan’ın Güneşli Mahallesi Doktor Hasanbey Caddesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Deprem anında insanların panikle binaların olduğu bölgeden kaçmaya başlaması ve çöken binaların toz bulutları arasında kalmaları görüntülerde yer aldı.

Son anda kurtuluş

Depremden saniyeler önce araçların geçmesi, çöken binalardan ise son anda bir baba ile 2 çocuğunun kaçarak kurtulma anları görüntülere yansıdı.

Kedilerin bile kaçarak uzaklaştığı deprem anı, afetin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.