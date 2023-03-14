Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binaların yıkım işlemleri sürüyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası kentte ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bugün asrın felaketinde 37'inci gün.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği 11 ilde, büyük mücadeleler veriliyor.

Sahada hummalı çalışmalar yürütülerek, depremzede ailelerin yaraları sarılıyor.

Çadır ve konteyner kentler kurulurken, bölgede hayatın normale dönmesi için de yurdun dört bir yanından vatandaşlar seferber oldu.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Alparslan Türker Bulvarı'nda sekiz katlı bir binanın yıkımına başladı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

Bugün 30 bina yıkılacak

Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ta acil yıkılma kararı bulunan 30 bina bugün yıkılacak.