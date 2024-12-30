AA

Türkiye geçtiğimiz yıllarda asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler ile sarsıldı...

Depremler sonrası birçok ilimizde büyük yıkımlar meydana geldi.

Birçok canımızı kaybettiğimiz depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen deprem konut çalışmalarına ilişkin son durum paylaşıldı.

İNŞASI TAMAMLANAN 27 BİN 400 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ

Bu kapsamda, depremlerin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde hak sahipliği başvurusunda bulunulan ve yapımına karar verilen 13 bin köy tipi ev ile 47 bin kalıcı konutun tamamının temelleri atıldı.

İnşası tamamlanan konutlardan 27 bin 400'ü hak sahiplerine verildi.

"DİĞERLERİNİN TESLİMATINI 2025 YILINDA YAPACAĞIZ"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin hemen ardından başlatılan çalışmaların gece gündüz demeden hummalı bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Ünlüer, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Bunların 2025 yılı sonuna kadar tamamını teslim etmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla 2025 yılı sonunda tüm hak sahiplerimizin taleplerini karşılamış olacağız. Hedefimiz budur. 60 bin hak sahibinin 27 bin 400'üne konutlarını teslim ettik, diğerlerinin teslimatını 2025 yılında yapacağız.

22 BİN CİVARINDAKİ HAK SAHİPLİĞİNE 13 BİN BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ ve Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde rezerv alanlarda başlatılan çalışmalarda da ciddi yol katedildiğini vurgulayan Vali Ünlüer, bu çerçevede 33 bin bağımsız birimin inşasının planlandığını ve ihalelerinin yapıldığını, bunlardan 16 bininin 2025'in ilk yarısında teslim edileceğini dile getirdi.

Vali Ünlüer, köy tipi konutlarda 22 bin civarında hak sahipliği olmasına rağmen 13 bin başvuru aldıklarını ve talepler doğrultusunda konutların inşasına başlanıldığını, diğer hak sahiplerinin talep etmesi durumunda onlar için de konut yapılacağını aktardı.

"ÖZELLİKLE ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Afetzedelerin mağduriyet yaşamaması adına devletin tüm kurum ve kuruluşlarının gece gündüz çalıştığını belirten Ünlüer, sözlerine şöyle devam etti:

Sadece kalıcı konut ve kırsal konutlarla uğraşmıyoruz. Onun dışında hastaneler, okullar ve kamu binalarımızı yapıyoruz. Özellikle altyapı çalışmalarımız var. İş yerleriyle ilgili çalışmalarımız var, geçici iş yerleri olsun, kalıcı iş yerleri olsun, sanayi yerlerimiz var. Yani şehrin bütün alanlarında yeniden bir şehir kurma çalışmamız devam ediyor. Şu anda da önemli bir aşama kaydettik. Hastanelerimiz bitmek üzere 400 yataklı devlet hastanemiz ocak ayında inşallah hasta kabulüne başlayacak. Yoğun bir çalışma yapıyoruz.

FAZLA KONUTLARA NE OLACAK

Mahkeme sürecinde yeni hak sahipliklerinin de oluşabildiğine işaret eden Vali Ünlüer, sözlerini şu ifadeler ile tamamladı: