Kahramanmaraş'ta ağlayan annesine dayanamayan kız zayıfladı

18 yaşındaki genç kız, annesinin gözyaşlarına dayanamayarak iki buçuk ayda 20 kilo verdi.

Kahramanmaraş’ta annesi Fatma Bodur ile yaşayan Dilan Akçadağ'ın, kiloları nedeniyle hayatı zorlaşmaya başladı.

18 yaşındaki genç kız, annesinin kendisini çoğu kez uyarmasına ve ısrar etmesine rağmen yemeği azaltmadı.

ANNESİNİN GÖZYAŞLARINA DAYANAMADI

Oturup kalkmakta zorlandığını söyleyen Akçadağ, bir gün annesinin kendisinin kiloları nedeniyle ağladığını görünce marketten aldığı abur cubur poşetlerini bırakarak zayıflayacağı sözünü verdi.

"BANA SADECE YEMEKLER MOTİVASYON VERİYORDU"

Yemeklerin kendisine değer verdiğini hisseden Dilan Akçadağ, “Gün geçtikte kilo almaya başladım ve depresyonda olan bir genç kız gibi umursamıyordum. Bana sadece yemekler motivasyon veriyordu. Arkadaş çevrem de yememi isterdi. Sanki yemekler değer veriyormuş gibi hissediyordum. Annemin ağlaması beni bitirdi ve aldığı kıyafeti kilolarımdan dolayı giyememiştim. Sonra annem bana ağlayıp konuşunca, elimdeki abur cubur poşetlerinin hepsini anneme verdim. Sonra Müjgan hocam ile tanıştım. Annem için zayıfladım ve benim iyiliğimi isteyen tek kişi o imiş” dedi.





"OTURDUM KARŞISINA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Kızının zayıflaması için çaba sarfeden anne Fatma Bolat ise, “Kızımın kilo problemi vardı ve giderek kilo almaya devam ediyordu. Uyarıyordum sürekli söylüyordum, ‘Sen bir genç kızsın, güzel olman lazım ve geleceğin var’ diye. Okuyup öğretmen olmasını istiyordum. Ne kadar uyarsam da çok fazla dinlemiyordu.

Geceleri çekirdek ve abur cubur seslerine uyanıyordum. Zor oturup, zor kalkıyordu. Oturdum karşısına hüngür hüngür ağladım ve 'Kızım dedim sadece ben varım hayatında.' Zordu ve o akşamda zaten öyle bir karar aldı. Hocamız ile tanıştık. Sonra bana kocaman poşetlerle geldi ve bana söz verdi. Bir daha yemeyeceğini söyledi” dedi.





2 BUÇUK AYDA 20 KİLOGRAM ZAYIFLADI

Spor salonu eğitmeni Müjgan Paçacı, “Dilan da diğer öğrencilerim gibi umutsuzdu, ben yapabilir miyim sorusu vardı kafasında. Annesinin gözyaşları beni de etkilemişti ve annesi için zayıflamıştı. 2 buçuk ayda 20 kilogram zayıfladı” diye konuştu.