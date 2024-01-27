Kahramanmaraş'ta bin deprem konutu 6 Şubat'ta teslim edilecek Kahranmanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tamamlanan deprem konutları için 1 Şubat’ta kura çekilişi, 6 Şubat’ta ise anahtar teslimi yapılacak.

İHA

Türkiye, 6 Şubat depreminin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor...

Deprem bölgesini yeniden ayağı kaldırmak için çalışan devlet, vatandaşlara sözü verilen güvenli konutları tamamladı.

6 Şubat depremleri sonrasının hemen ardından başlanılan konutların teslim tarihlerinin müjdesi verildi.

Belirlenen tarihe göre 1 Şubat'ta kura çekilişi 6 Şubat'ta ise anahtar teslimi yapılacak.

"Devletimzin bir tek vatandaşı bile düşünmediği an olmuyor"

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yaptığı açıklamada, "Devletimizin bir tek yurttaşını bile düşünmediği anı olmuyor. İşte bizde devletimizin ortaya koyduğu o iradeyi sahada canlı tutuyoruz. Şantiye alanlarına sürekli giderek yetkililerden bilgi alıyoruz.

Kimse merak etmesin deprem bölgelerinin tamamı devasa şantiye alanlarına döndü. En kısa zaman içerisinde kalıcı konutların teslimi ile birlikte depremin yaralarını da hızla sarmış olacağız.

"Teşekkürü bir borç bilirim"

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet ricaline teşekkürü depremzede vatandaşlarımız adına bir borç bilirim. Devletimiz var olsun, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)