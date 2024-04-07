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Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı 'Canık Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda elebaşınında içerisinde bulunduğu 21 kişinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonun detayları

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:

1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında 14 uluslararası, 38 ulusal, 69 bölgesel ve 303 yerel olmak üzere toplam organize suç örgütünün çökerti.



Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Kahramanmaraş ve Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu.