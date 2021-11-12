Kahramanmaraş'ta cezaevine düşen genç, hafız oldu

Girdiği cezaevinde hafızlığa başlayıp tamamlayan genç, dersini aldığını belirterek sevincini ve düşüncelerini paylaştı.

Kahramanmaraş’ta bir suçtan dolayı cezaevine düşen hükümlü Veysel Bakır'ın hayatı, manevi rehberlik projesi ile değişti.

Kur’an-ı Kerim ile tanışan Bakır, önce okumayı öğrendi, daha sonra ezberleyerek hafız oldu.

Hafızlığını tamamlayan hükümlü Veysel Bakır, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen icazet merasiminde hafızlık cübbesini giydi.

HİZMETİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumları Koordinatörü ve Açık Cezaevi Vaizi Musa Söyler, Ceza İnfaz Kurumlarında Manevi Rehberlik Birimi olarak yaptıkları hizmetlerin önemli olduğunu söyledi.

Hafızlığın önemini üzerinde duran Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin de, cezaevlerinde bu tür faaliyetlerin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.





DERS ÇIKARMANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ise, insanın hayatta farklı olaylarla karşılaşabileceğini, kişilerin başına gelen olaylardan ders çıkarması gerektiğini, bunların düşünüp tefekkür edilmesi gerektiğini ifade etti.





"DERSİ ALMIŞ BİRİ OLARAK KONUŞUYORUM"

Son olarak kürsüye gelen hükümlü hafız Veysel Bakır, “Burası bizim için engel değil, hiç kimsenin burada kalıcı bir tarafı yok, 10 sene yatan da 1 sene yatan da en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir. Ben bu dersi almış birisi olarak konuşuyorum, Rabbim bir daha ne beni ne de cümlemizi bir daha buralara düşürmesin İnşallah." dedi.

ANNESİ GURUR DUYDU

Hafızlığını tamamlayan hükümlü yakının annesi de oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.

Program Cumhuriyet Başsavcısı, İl ve İlçe Müftülerinin hediye ve belge takdimleriyle son buldu.