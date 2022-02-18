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    Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma dağıttılar

    Kahramanmaraşlı vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin koronavirüsü atlatmasının sevincini yaşarken, halka 100 kilo lokma dağıttı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 10:30
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    Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma dağıttılar

    Kahramanmaraş'ta Hacı Altun isimli bir vatandaş, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın hastalığı atlatmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

    Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için Ulu Cami civarında 100 kilo lokma dağıttı.

    Yoldan geçen vatandaşlara ikram edilen tatlılar sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua edildi.

    "ŞİFA BULMASINDAN DOLAYI TATLI İKRAMINDA BULUNDUK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Hacı Altun, “Cumhurbaşkanı ve eşinin şifa bulmasından dolayı tatlı ikramında bulunduk. Cumhurbaşkanımız 2023 yılında zirveye çıkacak. Yüzde 75 oy bekliyoruz. Görüyoruz ki, halkımızın teveccühü ortada. Hiç kimse duasını esirgemedi. Herkes dua ediyor. Türk halkına sesleniyorum. Ne CHP’den ne diğerlerinden, siyasi hiçbir oluşumdan bu zamana kadar hayır görmedik. Reis geldikten sonra, sağlıkta, yolda, okulda, hastanede her şeyde en ön plana çıktık. Bunu göz ardı etmeyelim inşallah. Ben buradan halkımıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederim” dedi.

    Kahramanmaraş ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma dağıttılar #1

    Kahramanmaraş ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma dağıttılar #2

    Kahramanmaraş ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma dağıttılar #3

    Kahramanmaraş ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma dağıttılar #4

    Kahramanmaraş ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma dağıttılar #5


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