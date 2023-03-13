Kahramanmaraş'ta deprem binanın yönünü değiştirdi! Apartman yıkılmadan kaydı...

Asrın felaketi 11 ilde büyük yıkımlara sebep oldu.
Yıkıcı depremin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.
Yaşanan depremlerin ardından binlerce ev, ağır hasar alarak enkaza dönüştü.
47 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği felaketin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.
Mahallede 30 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi de hasar aldı.
Mahallede çok sayıda yapı yıkılırken, 30 kişi de hayatını kaybetti.
Ev yerinden oynadı
Mahallede bulunan gurbetçi Hasan Dağ'a ait 2 katlı bina da depremde hasar gördü.
Deprem sırasında kimsenin bulunmadığı bina, şiddetli sarsıntı nedeniyle yerinden oynadı.
Binanın yaklaşık 1 metre yön değiştirdiği görüldü.
Kaldırım farkı gösterdi
Binanın yanında bulunan kaldırım ile mesafesi, objektife yansıdı.
Binanın önünden fay hattının da geçtiği görüldü.
Fay hattı, binanın önündeki bahçeyi çökertirken, altında da boşluk oluştuğu gözlendi.
Ev sahibi farklı ülkede
Deprem sırasında Almanya'da olan Hasan Dağ'ın, kısa süre sonra evini onarmak için kente geleceği belirtildi.