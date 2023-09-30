Kahramanmaraş'ta deprem konutları! Ekim ayında teslimat başlıyor... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Dulkadiroğlu ilçesinde depremzede vatandaşlar için yapımı devam toplu konutlarda sona gelindi.

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İHA

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin üzerinden 9 ay geçti...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kentte binlerce ev kullanılamaz hale gelirken devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla yeni konutların temelleri atıldı.

Depremlerde en çok yıkımın yaşandığı ilçelerden biri olan Dulkadiroğlu’nda yaralar sarılmaya devam ediliyor.

4 bin 200 toplu konutta sona gelindi

Depremzede vatandaşlar için yapımı süren toplu konutlarda ise hummalı çalışmalar sürüyor.

İlçede yapımı başlanan 4 bin 200 toplu konutta sona gelindi. Akyar ve Ferhuş mevkiinde devam eden konutlarda neredeyse tamamlanmak üzere.

Konutların birçoğunun boyası yapılırken, örnek dairelerde ortaya çıkıyor.

Ekim ayında teslimatlar başlıyor

İnşaat alanında bir yandan yeni konutların temelleri atılırken, bir yandan ise tamamlanan binaların çatıları dahi yapıldı.

Ekim ayı içerisinde toplu konutlarımızın teslimatları başlayacağı ifade edildi.

Mart sonuna kadar teslimatlar sürecek

Önümüzdeki aydan itibaren başlayan konut teslimatları Mart sonuna kadar devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesinde şu anda faaliyeti devam eden 4 bin 200 konut Mart sonuna kadar bitirilmiş olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)