Kahramanmaraş’ta deprem konutları yükseldi, son rötuşlar yapılıyor Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başlanan ve yapımı tamamlanıp teslimat aşamasına gelinen konutlardaki örnek daire, görenlerin beğenisini topladı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası şehrin farklı noktalarında başlanan deprem konutlarında sona gelindi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde yapılan deprem konutlarında artık sona gelindi.

Son rötuşların yapıldığı inşaat alanlarında deprem konutlarında teslimatlar için gün sayılıyor.

Örnek daireler hazır hale geldi: Beğeni topladı

İlk konutların verileceği günler öncesinden örnek daireler de hazır hale geldi.

Beyaz eşyasından oturma grubuna, yatak odasından banyosuna kadar hazır hale getirilen örnek daireler beğeni topladı.

2+1 ve 3+1 şeklinde yapılan Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu toplu konutlarının bulunduğu bölgede 2. etap olarak devam eden 36 konut, drone ile de görüntülendi.

Kalan dairelerde hummalı çalışma sürüyor

100’ün üzerinde deprem konutunun yapıldığı alanda hummalı çalışmalar devam ediyor.

Şantiye şefi Serdar Koçak, “Yüzde 85 civarında 638 dairenin teslimatları yapıldı. Yüzde 95 ve 99’lara kadar ocak ayında oturur halde olacak. Gayemiz tüm depremzedeleri konteynerlerden çıkarıp konutlarına yerleştirmek. Betonarme projelerinde daha titiz ve kaliteli çalıştığımız için ister istemez zaman alıyor.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)