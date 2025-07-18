Kahramanmaraş'ta deprem konutları yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya devam ediyor...

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası başlatılan kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden sürüyor...

Kahramanmaraş şehir merkezindeki önemli arterlerden biri olan Azerbaycan Bulvarı ile Trabzon Caddesi arasında yer alan bölgede, Merkez 3. Etap 2. Bölge projesi kapsamında 7 blokta toplam 207 konut ile ticari alanlar inşa edildi.

KONUT TESLİMLERİNİN EN KISA SÜREDE YAPILMASI BEKLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi binası ve Erzurumoğlu Camii'nin hemen yanında bulunan alandaki çalışmalarda ise sona gelindi.

Deprem sonrası yeniden yapılan konutların tesliminin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

"MERKEZDEKİ BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMA TAMAMLANMIŞ, YENİDEN YAŞAM BAŞLAMIŞTIR"

Emlak Planlama 4 No'lu Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, şöyle konuştu:

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın vizyonu ile Kahramanmaraş deprem konutları yapımına hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız güvenli ve kaliteli konutları inşa ederek depremzede vatandaşlarımızın en kısa sürede yuvalarına kavuşmalarını sağlamaktır. Kahramanmaraş genelinde Emlak Konut olarak şu aşamada 18 bin 239 konut ve ticaretten oluşan bağımsız bölümlerde gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezdeki birçok alanımızda çalışmalarımız tamamlanmış ve yeniden yaşam başlamıştır.

"TESLİMLER EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAKTIR"