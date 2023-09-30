Kahramanmaraş'ta deprem konutlarında sona gelindi! 9 bin 800 deprem konutu teslim edilecek Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 9 bin 800 kalıcı konutun yıl sonunda depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için büyük bir mücadele sürüyor.

Asrın felaketinin ardından devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi.

Böylelikle toplamda 11 kente iş makineleri, mühendisler girerek çalışmalara başladı.

Depremzede vatandaşlar için yapımı süren toplu konutlarda ise hummalı çalışmalar sürüyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde inşasına başlanılan afet konutlar da hızla yükseliyor.

8 bin konut teslim edilecek

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir yandan kırsal mahallelerde 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin diğer taraftan da zemin artı 3, 4 ve 5 kat olarak planlanan TOKİ konutlarının inşaatları sürüyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, devletin tüm birimlerinin, afetzedelerin hiçbir eksiğinin kalmaması için gece gündüz demeden uğraş verdiğini söyledi.

Öte yandan inşaası devam eden 20 bin konutun 9 bin 800'ü yıl sonuna kadar teslim edilecek.

"Kırsal konutumuzun şu anda yapımı devam ediyor"

Ünlüer, şöyle konuştu:

Afetzedeler, her türlü ayrıntı düşünülerek modern yöntemlerle yapılan konutlarına güven içerisinde yerleştirilecek. TOKİ kanalımızda bizim şu anda 20 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Bunlar şehir merkezlerinde.



Bunlardan 8 binini yıl sonuna kadar teslim alıp hak sahibi vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. 10 bin civarında da kırsal konutumuzun şu anda yapımı devam ediyor. Bunlardan da 1800'ü yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlarımıza dağıtılacak.

Haziran 2024'e kadar tüm konutlar tamamlanacak

Vali Ünlüer, diğer konutların ise Haziran 2024'e kadar tamamlanacağını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)