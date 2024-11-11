Kahramanmaraş'ta deprem konutu hak sahipliği başvuruları 2 gün uzatıldı

Kahramanmaraş Valiliği, 21-22 Kasım tarihlerinde deprem konutu başvurularının 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden ve e-devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin şu bilgiler verildi:

Kahramanmaraş'ta ikamet eden ve diğer illerdeki hasarlı konutlar için hak sahipliği başvurusu yapacak olan afetzedeler, AFAD İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabileceklerdir. Şahsen başvurular, 21 Kasım 2024 tarihinde saat 08.00'de başlayıp, 22 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. e-devlet üzerinden yapılacak başvurular ise 21 Kasım 2024 saat 00.01'de başlayıp, 22 Kasım 2024 saat 23.59'da tamamlanacaktır.