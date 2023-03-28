Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan bebek 50 gün sonra ailesine kavuştu Yıkılan binadan kurtarılan, tedavisinin ardından da devlet korumasına alınan 10 aylık bebek, DNA testiyle belirlenen ailesine teslim edildi.

AA

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremler 11 ilde binlerce yarım hikaye bıraktı...

Yaşanan depremlerin ardından enkaza dönen evlerden kurtulan vatandaşlar çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kimliği belirsiz bebekler ise devlet korumasına alındı.

Yıkıcı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu Naser ve Katibe Alkhalef çiftinin evi yıkıldı.

Çift 4 yaşındaki kızları Negam ve 2 yaşındaki oğulları Abdullah ile enkazdan çıkmayı başarsa da oğulları Musa'ya ulaşamadı.

Bebek korumaya alındı

Çiftin şu an 10 aylık olan bebeğinin, enkazdan kurtarıldıktan sonra tedavi için Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği, 7 Mart'ta taburcu olduktan sonra da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve korumaya alındığı tespit edildi.

DNA örneği alındı

Aile, DNA örneklerinin bebekle uyuşmasının ardından Çocuk Evleri Sitesi'ne davet edildi.

50 gün sonra kavuştular

Afetten 50 gün sonra yavrularıyla buluşmanın mutluluğunu yaşayan aile, sevinç gözyaşları döktü. Anne Katibe, uzun süre oğluna sarılıp, öptü.

Anne, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'a taşındıktan 2 hafta sonra depreme yakalandıklarını söyledi.

"Burada ona iyi bakmışlar"

Kocasının hurdacılık yaparak geçimlerini sağladığını belirten Alkhalef şöyle konuştu:

Uyurken deprem oldu, biz hemen kaçtık. Biz çıktıktan sonra ev yıkıldı. Oğlumu kaybetmiştim, polisi çağırdık. Onlar 'inşallah bulacağız' dedi.



Allah'a çok şükür burada buldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Burada ona iyi bakmışlar, çok teşekkür ediyorum

Baba Naser Alkhalef da çocuğuna kavuştuğu için sevinç yaşadığını dile getirdi.

"5 yabancı uyruklu çocuğumuz kaldı"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aysel Gürsoy da Musa'nın ailesine kavuşmasından dolayı mutluluk duyduklarını anlattı.

Devlet korumasındaki çocukların ailelerinin tespit edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Görsoy, şunları kaydetti: