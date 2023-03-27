Kahramanmaraş'ta depremin 50'nci günü! Son hali havadan görüntülendi Yıkıcı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremlerin izleri havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde vatandaşların bir yandan hayatını devam ettirdiği görüldü.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 50 gün geçti.

Yıkıcı depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Geniş önlemler alındı

Yıkım çalışmalarında görevlendirilen ekipler, iş makineleri ile depremlerde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binaları kontrollü şekilde yıkarken, yıkım çalışmalarının olduğu bölgelerde ise polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Kentte hayat devam ediyor

Drone ile kayda alınan görüntülerde, Kahramanmaraş'ın kent meydanında bir yandan yıkımların devam ettiği, bir yandan da hayatın devam ettiği görülüyor.

Depremin hemen ardından şehirden ayrılan vatandaşların şehre dönmesi ile bazı bulvarlarda trafik yoğunluğu da yaşanıyor.

O anlar havadan görüntülendi

Şehrin hareketliliği ve enkaz kaldırma işlemleri ise drone ile görüntülendi.