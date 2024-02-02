Kahramanmaraş'ta depremin yaraları sarılıyor: 850 bin depremzedeye psikososyal destek verildi Asrın felaketinden sonra binlerce kişi hayatını kaybederken birçok kişide enkaz altından güçlükle kurtarıldı. Hayatta kalan vatandaşlara psikososyal destek verilerek depremin yıkıcı etkileri hafifletidi.

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İHA

Asrın felaketinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti.

Art arda geçekleşen iki depremde evler yerle bir olurken binlerce kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor.

Depremzedelere psikososyal destek verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikososyal destek personeli, deprem sonrası sahaya inerek depremzedelere destek verdi.

Vatandaşların depremin etkisinden çıkması için çabalayan ekipler, Kahramanmaraş’ta da birçok vatandaşa psikososyal destek vererek, depremin yıkıcı etkilerini hafifletmek için çabaladı.

"Aktif çalışmalarımız devam ediyor"

Deprem sonrası bakanlığın 11 ilde hızlı bir şekilde organize olup çalışmaya başladığını ifade eden İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, “6 Şubat’ta bölgemizde yaşanan yıkıcı etkisi çok yüksek olan deprem sonrası önümüzdeki günlerde yine yıl dönümü vesilesi ile anma programı düzenleyeceğiz. Şehrimizde an itibari ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aktif çalışmalarımız devam ediyor.

"7 gün 24 saat esaslı sahada aktif çalışmalarımız devam etmektedir"

Özellikle depremin ilk anından günümüze kadar dönemde psikososyal çalışmalarımız, şehit yakınları ve gazilerimiz, engellilerimiz ve yaşlılarımıza yönelik bunun yanında da çocuk hizmetleri olarak 7 gün 24 saat esaslı sahada aktif çalışmalarımız devam etmektedir. Deprem sonrası bakanlık olarak 11 ilde hemen organize olup şehrimizde bulunan engellilerimizi, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı diğer illere naklettik.” dedi.

"Yaklaşık 170 bin hanede 850 bin vatandaşımıza hizmet verildi"

Depremden bu yana 11 ilçede hizmet verdiğini söyleyen Bozkurt, “O günden bu güne yaklaşık 100’e yakın noktada 11 ilçemizde hizmet sunarken, şimdi 41 PSD konteyneri, 21 çocuk oyun çadırı, 1 çocuk terapi odası ve 1 kreş ile 9 ilçemizde çalışmalarımız kapsamlı şekilde devam ediyor. 2 bin 532 sahada psikososyal destek ekibimiz de 6 Şubat’tan günümüze kadar olan sürede yaklaşık 170 bin hanede 850 bin vatandaşımıza hizmet verdi.” diye konuştu

"500’ün üzerinde çocuğumuzla ilgili aktif çalışmalarımız devam etmekte"

Depremde ailelerini kaybeden çocuklar konusunda da çalışma yapıldığını ifade eden Bozkurt, “Depremde ebeveynlerini kaybeden yaklaşık 500’ün üzerinde çocuğumuzla ilgili aktif çalışmalarımız devam etmekte. Bunların bir kısmı koruyucu aile modelinden faydalandırdık, diğer çocuklarımızla ilgili de gerek manevi gerekse maddi tüm desteklerimizi sağladık ve aktif şekilde takibi de yapılmakta.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)