Kahramanmaraş'ta depremin yıktığı Trabzon Caddesi canlanıyor

İHA

6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Trabzon Caddesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları aralıksız sürüyor.

Büyük oranda tamamlanan Trabzon Caddesi'ndeki deprem konutlarının, modern mimari anlayışıyla tasarlanarak güvenli ve konforlu yaşam alanları sunacak şekilde planlandığı belirtildi.

YEŞİL ALANLAR VE TİCARET MERKEZLERİ

Yeni konutların yanı sıra bölgede sosyal donatı alanları, yeşil parklar ve ticari merkezler de inşa ediliyor.

Bu sayede, depremzedelere güvenli barınma imkanı sağlanırken, kentin ekonomik ve sosyal hayatına da yeni bir soluk kazandırılması hedeflendiği kaydedildi. Vatandaşlar, Trabzon Caddesi'nin yeniden canlanmasını ve yeni yapıların şehre değer katmasını heyecanla beklediklerini ifade etti.

"CADDENİN YENİ BİR ÇEHRESİ OLMUŞ"

Vatandaşlardan Abdülkerim Say, "Caddenin yeni bir çehresi olmuş, çok güzel. Gayet hoş binaların mimarisi ile dikkat çekiyor." dedi.

Afetin ardından çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten vatandaşlardan Duran Bağcıoğlu da "Şehrimiz ayağa kalkıyor şu anda da binalar yapılıyor. Cumhurbaşkanımızdan da ve sebep olanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.