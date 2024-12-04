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İHA

Tüm Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler ile sarsıldı..

Birçok ilimizin etkilendiği depremlerde büyük hasar alan illerimizden biri de Kahramanmaraş oldu.

Yıkım sonrası hızla başlanan konut çalışmalarında evler sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ta evlerini kaybeden depremzede Sema ve Hacı Altun çifti yeni evlerinin anahtarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen Altun ailesi, mutluluklarını dile getirerek emeği olan herkese teşekkür etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE, 'GÜLE GÜLE OTURUN' DEDİ"

Evi çok beğendiğini söyleyen Hacı Altun, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımız bize, 'güle güle oturun' dedi. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin. Bakanlarımıza da teşekkür ederim. Ev çok güzel ancak bu kadar olur. 3+1 şeklinde ve çok kaliteli olmuş evimiz.

"ÖNCEKİ EVİM 2+1'Dİ"

Sema Altun da deprem sonrası 3 çocuğuyla epey perişan olduklarını anlatarak, şu ifadelerde bulundu: