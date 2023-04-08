Kahramanmaraş'ta depremzedeler için köy evlerinin inşaasına başlanıldı Depremlerden etkilenen Türkoğlu'nda evleri yıkılan afetzede vatandaşlar için köy evlerinin inşası sürüyor. İlçe genelinde ilk etapta 310 konut yapılacak.

İHA

Kahramnamaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Yıkıcı depremlerin ardından binlerce vatandaşın evi enkaza döndü.

Çadır ve konteyner kentlerde yeni yaşam mücadelesi başladı.

Öte yandan binlerce vatandaş için de kalıcı konutların temeli atıldı.

Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da çalışmaları devam ediyor.

Kentin Türkoğlu ilçesinde Kadıoğluçiftliği Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Tosun, kalıcı konutların temellerinin sağlam zemine atıldığını belirterek, depremlerde ise 250 hanelik mahallede can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Köy evlerinin inşaası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta afetzede vatandaşlar için "köy evleri"nin inşaat çalışmaları sürüyor.

İki büyük depremde de zemin sağlamlığı sebebiyle can kaybının yaşanmadığı Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesinde kalıcı konutların temelleri atılıyor.

310 konut yapılacak

"Köy evleri"nin bütçesi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca karşılanıyor.

İlçe genelinde ise ilk etapta 310 konutun yapılacağı belirtildi.

Kadıoğluçiftliği Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Tosun, yaptığı açıklamada, 250 hanenin bulunduğu mahallede depremlerde can kaybının yaşanmadığını belirtti.

"Binada kullanılan demir ile biz daha önce 10 tane ev yapmıştık"

Temelleri atılan alanın zemin sağlamlığına dikkat çeken Tosun şöyle konuştu:

Temelleri atılan alanın zemin sağlamlığına dikkat çeken Tosun, "Çok mükemmel bir çalışma var. Rabbim tez günde bizleri konutlarımıza yerleşmeyi nasip eyler. Can kaybımızın olmaması zemin sağlamlığı.



Çevre şehircilik, AFAD beraberinde gelip nerede sağlam zemin var nerede sağlam yerlere ev yapılabilir ve maili eğimi düşük olan yerlere bundan sonraki depremde, afette, zarar görmeyecek yerlere güzel güzel konutlarımızın temellerini attılar.



Sağlam bir temel atılıyor. Buradaki binada kullanılan demir ile biz daha önce 5 tane 10 tane ev yapmıştık. Bu demire top atsan yıkılmaz.

"Devleti Milleti kötülemeye çalışan çok fırsatçı insanlar var"

Çiftçilik yapan depremzede Mehmet Kızıl şunları dedi:

Devletimize milletimize Allah zeval vermesin. Afet oldu benim bir ağırım yıkıldı. Evimize de hafif hasar verdiler. Bizden kötü olan çok. Teşekkür ediyorum çok güzel bir şey. Büyük bir hizmet. Ama devleti milleti kötülemeye çalışan çok fırsatçı insanlar var.

"Daha önce buranın temel etüdünü yaptılar"

Depremde evinin yıkıldığını ifade eden Mehmet Gülbostan ise, şunları söyledi: