Kahramanmaraş'ta depremzedelerin getirildiği hastanede ikinci deprem anları Kahramanmaraş'ta ilk depremde yaralanan kişilerin getirildiği hastanede ikinci depremin neden olduğu panik ve korku dolu anlar kameralara yansıdı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılan yaralıların büyük çoğunluğu, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ambulans, minibüs, otobüs, otomobil gibi çeşitli araçlarla hastanelere taşınan yaralıların dışında birçok depremzede vatandaş da hastaneye sığındı. Saatler 13.24'ü gösterdiği sırada merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Depremle birlikte hastanede bulunanlar panikle kendilerini dışarı attı. Hastane dışında bayılanlar oldu Hastane dışına çıkanlardan bayılanlar olurken, bazıları telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Depremle birlikte yaralılar da sedye, yatak ve insanların sırtında hastane dışına taşındı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı depreme hastanenin idari binasında yakalanan Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise bulunduğu odada depremin bitmesini bekledi. Yaşanan bu anlar kameralara yansıdı.