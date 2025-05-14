İHA
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde M.M.T. isimli sürücü, otomobiliyle sokak ortasında drift yaptı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka üzerinden kimlik tespiti yaptı.
46 BİN 392 TL CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU
Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.
M.M.T.’nin ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı, aracı da aynı süreyle trafikten menedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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