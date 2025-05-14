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Kahramanmaraş’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza

Kahramanmaraş’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza Dulkadiroğlu ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu ve aracı geçici olarak trafikten menedildi.