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    Kahramanmaraş'ta 'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı

    Google arama motoruna "dünyanın en saçma binası" yazılınca ilk sırada çıkan iş merkezinde yıkım çalışmaları devam ediyor.
    • 27.05.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 12:34
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    Kahramanmaraş'ta 'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı

    Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan, yapısı ve boyasıyla "dünyanın en saçma binası" olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi'nde yıkım işlemleri devam ediyor.

    35 bin metrekare alana sahip bina, internet arama motoru Google'a "dünyanın en saçma binası" yazılıp görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıkıyordu.

    Yıkımında sona gelindi

    İş makinaları ile 18 katlı binanın çatısından başlanan yıkımda sona doğru gelindi. Binanın caddeye bakan kısmındaki dev kolonlar ise iş makinalarının yardımıyla tek tek devrildi.

    Kahramanmaraş'ta 'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı ViDEO

    Vatandaşlar binanın son fotoğraflarını çektiler

    Yıllar önce binanın yapılışına şahit olan Kahramanmaraşlılar, binanın yıkılışını da merakla takip etti. Güzergahtan geçen vatandaşlar telefonlarının kameralarıyla binanın son fotoğraflarını çekti. Binanın yıkılışını izleyen vatandaşların kimisi üzülürken, kimisi de sevindiğini dile getirdi. Binanın yıkımının yaklaşık yüzde 80’lik kısmı tamamlandı.

    İHA'ya göre, 1994 yılında iş merkezi olarak yapılan ve mimari yapısı ve renkleriyle dünyaca tanınan bina, kent merkezinin birçok noktasından da görülüyordu. Binanın yıkımı ile ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine 6 milyon 600 bin TL katkı sağlanacak.

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