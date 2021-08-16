Kahramanmaraş'ta düşen uçağın karakutusu Rusya’da incelenecek

Yangına müdahale etmek üzere havalandıktan sonra düşen yangın söndürme uçağının dün bulunan karakutusu, Türk heyetin gözetiminde Rusya'da açılacak.

Adana'dan cumartesi günü havalanarak, Kahramanmaraş'taki yangına müdahale ederken, henüz belirlenemeyen nedenle düşen uçağın enkazında dün yapılan incelemelerde, karakutu bulundu.

Bunun üzerine dün Kahramanmaraş'a gelen, aralarında tümgeneral ve askeri ateşenin de bulunduğu 10 kişilik Rus askeri kaza kırım heyeti tarafından 3 parça halinde ulaşılan karakutu, Rusya'ya götürüldü.

Karakutunun Rusya'da, bu ülkeye gidecek olan Türk heyetin gözetiminde açılarak inceleneceği öğrenildi.

SORUŞTURMA İÇİN 2 SAVCI

Öte yandan 3'ü Türk, 5'i Rus 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili adli soruşturma da başlatıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, soruşturma için 2 Cumhuriyet savcısını görevlendirdi.

Soruşturmayı yürüten savcılar, dün kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Soruşturma kapsamında, kaza günü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nde yangınla ilgili görevli olan bazı personellerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.