Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi N Blok'a ilişkin yargılama devam ediyor

AA

Tüm Türkiye 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler ile sarsıldı...

Depremlerde büyük hasar alan illerden biri de Kahramanmaraş oldu.

Depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanması 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma ile sürdü.

SUÇSUZ OLDUKLARINI SAVUNDULAR

Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özdemir başka suçtan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada, Özdemir ve Tepebaşı, suçsuz olduklarını savunarak, önceki beyanlarını yinelediklerini ifade etti.

ARA KARAR VERİLDİ

Ara kararını veren mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Ayrıca, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.