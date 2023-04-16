Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin kontrollü yıkımı sürüyor 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinde çok sayıda cana mezar olan Ebrar Sitesi'nde ekipler yıkıma güvenlik önlemleri alarak devam ediyor.

AA & Ensonhaber Asrın felaketinde 2 ay geride kaldı. Zorlu bir sürecin içinden geçilirken, devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaralar hızlıca sarılmaya başlandı. Enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırılırken, depremzedeler için afet konutları yükselmeye başladı. Kontrollü yıkım sürüyor Öte yandan büyük bir mücadelenin verildiği afet bölgesinde, hasar tespit çalışmalarıyla birlikte enkaz kaldırma çalışmaları da hızlandı. Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor. Ağır hasar alan binalar, planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkılıyor. Güvenlik önlemleri alınıyor Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı. Çevrede toplanan vatandaşlar da binanın yıkılma anını cep telefonlarıyla kaydetti. Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.