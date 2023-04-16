Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin kontrollü yıkımı sürüyor

Asrın felaketinde 2 ay geride kaldı.
Zorlu bir sürecin içinden geçilirken, devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.
Enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırılırken, depremzedeler için afet konutları yükselmeye başladı.
Kontrollü yıkım sürüyor
Öte yandan büyük bir mücadelenin verildiği afet bölgesinde, hasar tespit çalışmalarıyla birlikte enkaz kaldırma çalışmaları da hızlandı.
Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor.
Ağır hasar alan binalar, planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkılıyor.
Güvenlik önlemleri alınıyor
Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.
Çevrede toplanan vatandaşlar da binanın yıkılma anını cep telefonlarıyla kaydetti.
Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.