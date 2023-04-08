Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan otomobillerin araba mezarlığında güvenliği sağlanıyor Yerle bir olan şehirlerde molozların arasından çıkarılan araçların götürüldüğü toplama alanları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

İHA

Türkiye'nin sarsıldığı şiddetli depremlerin üzerinden 2 ay geçti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başladı.

Enkaza dönen 11 kentin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar hızlandırıldı.

Bu süreçte ortaya çıkan kareler, depremin şiddetini defalarca kez ortaya koydu. Hafızalara kazınan manzaralardan biri de araba mezarlığı.

Değerli eşyaları güvenlik güçleri koruyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde enkazdan çıkarılan otomobiller yediemin otoparkında çekiliyor.

Hasar durumu farklılık gösteren araçlar, güvenliği sağlanan parkta kolluk kuvvetlerince yapılan kayıt işlemlerinin ardından çekiciden indiriliyor.

Araçtan çıkan değerli eşyalar, emniyet görevlilerince muhafaza ediliyor.

Bazı araçların üzerinde ise moloz parçalarının olması dikkat çekiyor.

300 araç otoparka çekildi

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörü Yunus Yılmaz, depremlerde zarar gören yaklaşık bin 300 aracın yediemin otoparkına çekildiğini söyledi.

"Bir aracı 4-5 parça halinde bizzat gördüm"

Bazı araçların 4-5 parça halinde otoparka getirildiğini anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesinde çok şeyler gördüm, çok acı anlar yaşadım. Normal kaza kaldırmadık. Bir aracı 4-5 parça halinde bizzat gördüm. İnsanların hatıralarını gördüm. Tespihi, ceketi, seccadesi, Kur'an-ı Kerim'i, arabanın içerisinde kıymetli eşyaları var. Bunlara dokunmadan olduğu gibi muhafaza altına aldık. Burası 24 saat emniyet tarafından korunuyor.

"Emniyet güçleri insanların mallarını korudu"

Yılmaz, şuana kadar 500 tane aracın otoparktan çıkışının yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: