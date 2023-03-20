Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılan manevi değerler ağaç gövdelerine bırakıldı Depremin merkezinde yıkılan binalardan çıkan Türk bayrakları ve manevi değerlere hassasiyet gösterildi ve yerde kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 42 gün geçti.

Yaşanan büyük felaket, yurdun güneyindeki 11 ili etkileyerek büyük yıkımlara ve 49 bini aşkın can kaybına neden oldu.

Zorlu günlerden geçilirken, devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi.

Burada depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı. Öte yandan şehirlerin ayaklanması için de çalışmalar hızlandırıldı.

Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hassasiyeti

Bu süreçte enkaz kaldırma çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı.

Depremin merkezinde kaydedilen görüntüler hüzünlü anlara neden oluyor. Enkazdan çıkan Türk bayrakları ile Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar, ağaç dalları ve gövdelerine bırakılıyor.

Kameralara yansıyan görüntülerde, yıkık binalardan çıkarılan manevi değerler hüzünlü anlara neden oluyor.

"Biz elimizden geldiğince yerden alıp yüksek yerlere bırakıyoruz"

Vatandaşlardan Ferhat Korkulu, “Bizler esnaf olarak kepenk açtık ancak enkazlardan çıkan Kur’an ve Türk bayrakları ağaçlara bırakılmış, yerde kalmamış. Biz elimizden geldiğince yerden alıp yüksek yerlere bırakıyoruz. Biz de böyle görünce hoşumuza gidiyor.” dedi.