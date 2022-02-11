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    Kahramanmaraş'ta esnaf, 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem kurdu

    Kahramanmaraş'ta esnaf, 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem kurdu

    Benzin ve su ile ürettiği ısıtıcı sistemi sayesinde 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten esnaf, icadını çemenli yumurtayla test etti.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 11:37
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    Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki sanayi sitesinde PVC alüminyum doğrama işi yapan 45 yaşındaki Selçuk Koyuncu, yeni bir sistem geliştirdi.

    Son zamanlarda elektrik ve kömüre gelen zamlar nedeniyle çalıştığı iş yerini ısıtmakta güçlük çeken Koyuncu, gaz üreten sistem icat etti.

    Tehlikeli ve pahalı görünen fakat oldukça pratik bir yöntem geliştiren Koyuncu, benzin ve su kullanarak gaz üretebileceği sistem için 2 kavanoz kullandı.

    UCUZ ISINMA YÖNTEMİ GELİŞTİRDİ

    Kavanozun birine benzin diğerine de su dolduran Koyuncu, iki kavanoz arasında da hortumla bağlantıyı sağladı. Benzinin olduğu kavanoza, kompresörle hava veren Koyuncu, çıkan gazı da su dolu kavanoza aktardı.

    Su ile birleşen gazın çıkışına da tip başlığı takan Koyuncu, sistemi yaklaşık 15 liraya mal etmiş oldu.

    Kahramanmaraş'ta esnaf, 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem kurdu

    Kahramanmaraş'ta esnaf, 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem kurdu ViDEO

    Kahramanmaraş ta esnaf, 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem kurdu #1

    10 SAAT ARALIKSIZ YAKABİLİYOR

    Sistemi test etmek için de 10 liralık benzin alan Koyuncu, yaptığı ilk denemede başarılı oldu. Sisteme kompresörle hava verildiğinde 10 saat aralıksız yandığını vurgulayan Selçuk Koyuncu, bundan sonraki aşamada, ısınmada kullanmak için soba tasarlayacağını söyledi.

    Kahramanmaraş ta esnaf, 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem kurdu #2

    "BENZİNE HAVA VERİYORUZ, BU DA BENZİNİ KAYNATIYOR"

    Koyuncu, sistemin çalışma prensibini, “Benzine hava veriyoruz. Bu da benzini kaynatıyor. Böylece kavanozun içinde gaz oluşuyor. Bu gaz da hortumla içinde su olan kavanoza geliyor. Suyun içinde kaynamasıyla birlikte gazı tekrar hortum aracılığı ile dışarıya veriyor. Sistemimizin çıkış noktasında ise tüp başlığı bulunuyor. Benzine verdiğimiz havanın miktarı ile de gazın oranını arttırıp ya da azaltmak da elimizde” şeklinde konuştu.

    Kahramanmaraş ta esnaf, 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem kurdu #3

    "SADECE BİRAZ İS OLUŞUYOR, ONU DA BACAYLA DIŞARI ATACAĞIZ"

    ‘Hayat pahalılığı bizi nelere yöneltiyor’ diyen 30 yıllık PVC ustası Selçuk Koyuncu, “Önce pelet sobası denedik başarılı olamadık. Şimdi de benzinden yola çıkarak gazını süzüp ateşe dönüştürdük. Bunu, yazıhanemizde ve iş yerimizde ısıtmak için kullanmayı düşünüyoruz. Az önce de sistemin çalıştığını yumurta pişirerek gördük. 10 liralık benzin aldık. 10 saat yanıyor. Tasarruflu bir sistem. Herhangi bir tehlikesi yok. Sönse dahi dışarıya gaz vermez. Sadece biraz is oluşuyor. Onu da baca ile dışarı atacağız” ifadelerini kullandı.

    Kahramanmaraş ta esnaf, 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem kurdu #4

    DENEMEK İÇİN YUMURTA PİŞİRDİ

    Koyuncu, sistemden elde ettiği ısıyla pişirdiği yumurtayı da diğer esnaf arkadaşlarıyla birlikte afiyetle yedi.

    Kahramanmaraş ta esnaf, 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem kurdu #5


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