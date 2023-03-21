Kahramanmaraş'ta esnafın geçim kapısı depremde hasar aldı! Yıkılışı üzüntüyle izlendi 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde ağır hasar alan Maraş İş Hanı, kontrollü olarak yıkılırken esnaf da o anlara şahitlik etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 44 gün geçti.

11 ili etkileyen afette binlerce bina yıkılırken 50 bini aşkın vatandaş da hayatını kaybetti.

Bu süreçte yaralar sarılırken, hasarlı binalar da tek tek tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, hasarlı binaların yıkımı için de harekete geçti.

Yıkılan binlerce binada anılar kaldı. Evlerini ve iş yerlerin kaybeden vatandaşlar da yıkım anlarını gözyaşları içinde seyrediyor.

Esnafın geçim kapısı yıkıldı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde bulunan Maraş İş Hanı da, yaşanan depremlerin ardından ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezinde kontrollü yıkılacak olan yapılar arasına alınan Maraş İş Hanı, gerekli çevre önlemleri alınarak yıkımına başlanıldı.

Birçok esnafın geçim kapısı olan iş hanının yıkılışını onlarca vatandaş ve esnaf üzüntüyle son kez uzaktan izledi.

"Hepsi duygulanarak ağlayarak seyrediyor"

Mahalle sakinlerinden Fethi Gül, yıkımı büyük bir üzüntüyle izlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ben bu mahallede doğup büyüdüm. Maraş İş Hanı’nın bulunduğu bölge ilk yerleşim yerlerinden birisiydi. İlk başlarda oturan aileler vardı fakat sonra iş merkezine çevrildi. Çoğu insanın burada hayalleri, ümitleri, kazançları ve işleri vardı. Allah’tan böyle bir afet gelince herkesin hayalleri, ümitleri, yıkıldı. Biz de buranın yıkımını üzülerek ve duygulanarak izliyoruz. Burada bir sürü insan izliyor, bazılarının iş yerleri vardı. Hepsi duygulanarak ağlayarak seyrediyor. Burada bu yıkımı seyrediyoruz ama içimizde ki duyguları gelin bize bir sorun. İçimiz parçalanıyor ama dışarıya yansıtamıyoruz. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şey.

"Elimizden bir şey gelmiyor sadece uzaktan seyrediyoruz"

Yıkılan iş hanında esnaflık yapan İsmail Nariç, şöyle konuştu: