Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği yol çöktü: Müstakil evin yönü değişti 2 büyük depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde fay hattının geçtiği yol çökerken, müstakil evin yönü ise sola kayarak değişti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde fay hattının, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nden geçtiği belirlendi.

Fay hattı üzerinde olan yolun bir kısmı çökerken, Hatice Renkliöz'e ait müstakil evin ise yönü değişti.

Evin zemininde de boşluklar meydana geldi.

"Fay hattı benim evimden geçmiş"

Depremde yaşadıklarını anlatan Hatice Renkliöz şöyle konuştu:

Deprem günü bir kıyametti. Ben buna 'deprem' diyemem. Çok kötüydü. Elektrikler gitti. Biz çarşıda oturuyorduk. 6 ay önce taşınmıştık. Yaşadığımız evin enkazından çıktık. Kapılar, pencereler açılmadı. Çok zor çıktık. Sonrasında buraya geldik. Burada 30 kaybımız var. Köy resmen enkaz altında. Fay hattı benim evimden geçmiş. Kayınım ve kaynanam diğer tarafta oturuyorlardı. Kaynım, 'Deprem dengemizi kaybettirdi, kendimizi kenara bıraktık. Büyük bir yarık açıldı. Çok şükür, 1 saniye ile kurtulduk yoksa o yarığa düşerdik' diyor. Durmadan sallanıyoruz. Çok fazla artçı deprem oluyor. Allah kimseye yaşatmasın.

"Sürekli artçı depremler olduğu için burada durmamız bile riskli"

Depremde müstakil evlerinin yönünün değiştiğini söyleyen Renkliöz şöyle devam etti: