Kahramanmaraş'ta fay kırığı dağı ikiye böldü Göksun ilçesindeki Berit Dağı deprem sonrası ikiye ayrıldı. Fay kırıkları depremin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden 1 ay geçti... Deprem sonrasında 47 bini aşkın vatandaşımız can verdi. Depremin büyüklüğü bir kez daha görüntülendi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Çardak mahallesindeki Berit Dağı'ndaki görüntü ürküttü. Afşin belediyesinin deprem sonrası bölgede yaptığı drone çekimlerinde Berit dağını neredeyse ikiye ayıran fay kırıkları depremin yıkıcı etkisini bir kere daha gösterdi. Dağı ikiye ayırdı Kilometrelerce uzanan ve dağı neredeyse ikiye ayıran fay kırığının yaşandığı Çardak mahallesinde 86 kişi hayatını kaybetti.