Kahramanmaraş'ta geçici esnaf çarşıları için kuralar çekildi İş yeri yıkılan veya ağır hasar alan esnafa yönelik hazırlanan geçici çarşılardaki iş yerleri için kura çekimi yapıldı.

6 Şubat'ta art arda gerçekleşen depremler Türkiye'nin kalbini yaktı.

Büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden biri de Kahramanmaraş oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya da katıldı.

Çelikkaya, yaptığı konuşmada, bir aydan fazla süredir depremle mücadele ettiklerini söyledi.

"Esnaflarımızı rahatlatmak için çalışma başlattık"

Devlet olarak yaraları sarmanın görevleri olduğunu ifade eden Çelikkaya, "Bizler de bu anlamda en azından iş yerleri yıkılan, ağır hasar alan esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatmak için böyle bir çalışma başlattık." dedi.

Çelikkaya, esnafın taleplerini şeffaf bir şekilde değerlendirdiklerine vurgu yaparak, şartları tutanları listeye aldıklarını kaydetti.

"Çalışmaları devam ettireceğiz"

Çekilecek kuranın bir son olmadığına dikkati çeken Çelikkaya, bu sürecin devam edeceğini bildirdi. Çelikkaya, esnaf ve odaların taleplerini alarak farklı alanlarda çalışmaları devam ettireceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen kura çekimine 242 esnaf katıldı, 50 konteyner iş yerinin sahipleri belli oldu.