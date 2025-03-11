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İHA

11 ayın sultanı Ramazan ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da dolu dolu geçiyor.

İbadetlerini yapan vatandaşlar vakit namazları öncesi camilere akın ederek Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar ediyor.

BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Bahçelievler Camii'nde de mukabele geleneğini sürdüren 18 yaşındaki görme engelli hafız Muhammed Yiğit Karaokur ise görenlerin ilgisini çekiyor.

Kendisi gibi görme engelli hocasından hafızlığı öğrenen Karaokur, daha önce 'Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada Türkiye 4'üncüsü olurken, bu sene ise bölge birincisi seçildi.

"HAFIZLIK SABIR İŞİDİR"

Kur'an kursuna gitmeden kendisi gibi görme engelli hocasından eğitim aldığını anlatan hafız Muhammed Yiğit Karaokur, "Onun sayesinde ve dinleyerek hafızlığımı yaptım. Hafızlık sabır işidir. Elhamdülillah çabalayanlar hafızlığı en güzel şekilde tamamlayabilirler. Ben 4 yılda tamamladım." dedi.

"RAMAZAN'I İDRAK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Karaokur, önceki yıl başladığı, bu yıl da devam ettirdiği mukabele geleneğini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Hafız Fatih Güllü ise, "Biz de diğer hafızlarla öğle namazından önce gelip burada abiler ve kardeşlerimizle mukabelemizi okuyoruz. Böylelikle Ramazan ayını idrak etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.